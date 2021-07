Napoli, 400 biglietti gratis per le prove de Il Trovatore di Giuseppe Verdi in Piazza del Plebiscito (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Comune di Napoli ha destinato 400 biglietti alla cittadinanza in occasione della prova generale de Il Trovatore di Giuseppe Verdi che si terrà domani, 13 luglio 2021, dalle ore 20.15 in Piazza del Plebiscito. Ecco come fare. Grazie alla collaborazione tra il teatro San Carlo e l’ Assessorato alla Cultura si realizza nuovamente la Leggi su 2anews (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Comune diha destinato 400alla cittadinanza in occasione della prova generale de Ildiche si terrà domani, 13 luglio 2021, dalle ore 20.15 indel. Ecco come fare. Grazie alla collaborazione tra il teatro San Carlo e l’ Assessorato alla Cultura si realizza nuovamente la

cronista73 : San Carlo, 400 biglietti gratis per la prova generale del Trovatore - Yogaolic : RT @Napolikeit: Il Trovatore in Piazza Plebiscito: 400 biglietti gratis per la prova generale #napoli #Eventi_gratuiti #Teatro_San_Carlo ht… - nunziarusso4 : RT @Napolikeit: Il Trovatore in Piazza Plebiscito: 400 biglietti gratis per la prova generale #napoli #Eventi_gratuiti #Teatro_San_Carlo ht… - Napolikeit : Il Trovatore in Piazza Plebiscito: 400 biglietti gratis per la prova generale #napoli #Eventi_gratuiti… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, 400 biglietti gratuiti per le prove del teatro San Carlo -