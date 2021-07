Mourinho: 'Un giocatore dell'Inghilterra si è rifiutato di calciare' (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA - José Mourinho torna a commentare per l'ultima volta l'Europeo 2020. Il tecnico della Roma ha commentato ai media inglesi la sconfitta dell' Inghilterra in finale contro l'Italia, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA - Josétorna a commentare per l'ultima volta l'Europeo 2020. Il tecnicoa Roma ha commentato ai media inglesi la sconfittain finale contro l'Italia, ...

Advertising

sportli26181512 : #Mourinho: 'Un giocatore dell'#Inghilterra si è rifiutato di calciare': Lo Special One: 'Mi è stato detto al cento… - infoitinterno : Euro 2020, Mourinho: “Un giocatore dell’Inghilterra si è rifiutato di tirare un rigore” - TntLuca : RT @PagineRomaniste: #Mourinho: 'Un giocatore dell'#Inghilterra doveva tirare un rigore ed ha rifiutato. Troppo peso per #Saka. Dov'era #Sh… - ilmauro85 : RT @PagineRomaniste: #Mourinho: 'Un giocatore dell'#Inghilterra doveva tirare un rigore ed ha rifiutato. Troppo peso per #Saka. Dov'era #Sh… - stirone99 : RT @PagineRomaniste: #Mourinho: 'Un giocatore dell'#Inghilterra doveva tirare un rigore ed ha rifiutato. Troppo peso per #Saka. Dov'era #Sh… -