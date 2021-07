La Pellicola d’Oro 2021 | ecco tutte le nomination in gara

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA – Venerdì 30 luglio alle ore 20:30 presso il teatro Ettore Scola – Casa del Cinema di Roma, si terrà nel pieno rispetto anti covid, l’XI Edizione del premio de La, riconoscimento assegnato alle maestranze e all’artigianato del cineaudiovisivo italiano. L’atteso evento promosso e organizzato dall’Associazione Culturale S.A.S. di cui è il Direttore Artistico Enzo De Camillis non delude le troupe e con tutta la sua vitalità, si impegna per valorizzare e premiare il lavoro di un settore di estrema importanza per il nostro paese. La serata, condotta dalla splendida Sabina Stilo, avrà come protagonista i professionisti che sono stati votati ...