Italia Campione | Mattarella alla Pertini Delusione per i Royals

(Di lunedì 12 luglio 2021)-Inghilterra si è giocata anche in tribuna. L’orgoglio, contenuto, del Presidentee ladella Royal Family Anche Sergioha festeggiato la vittoria azzurra nella notte di Wembley. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Presidente della Repubblica ha commentato così, ricordando un pònel 1982, il successo dell’: «Grande riconoscenza a Mancini e ai nostri giocatori, hanno ben rappresentato l’e reso onore allo sport». In tribuna anche la Royal Family, con William e Kate usciti delusi dal tempio del calcio ...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Italcatenaccio : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Notte di grande festa nelle piazze italiane per festeggiare l'Italia Campione d'Europa e ZERO COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Campione

Si va da 'La felicità' de L'Equipe , sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di Londra, alla Bbc, che scrive: 'di Euro 2020 mentre l'Inghilterra subisce il dolore ...Ora è un rimpianto per Milan e Juventus Gianluigi Donnarumma era atteso da una prova cruciale per la sua carriera: guidare l'dai pali in un Euro 2020 in cui gli azzurri, dall'inizio della ...Foggia spari nella festa per l’Italia campione d’Europa: ferito un uomo. Un uomo e’ stato ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco ieri sera in viale Metteotti, zona centrale di San Severo in provincia ...(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 12 LUG - L'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a Roma. L'A319 dell'Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle ...