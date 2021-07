In Sudafrica l’esercito è intervenuto per contenere le proteste iniziate dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma (Di lunedì 12 luglio 2021) I vertici militari Sudafricani hanno deciso di usare l’esercito per reprimere le proteste e gli scontri iniziati dopo che l’ex presidente Jacob Zuma era stato portato in carcere, dove dovrà scontare una pena di 15 mesi per oltraggio alla corte, Leggi su ilpost (Di lunedì 12 luglio 2021) I vertici militarini hanno deciso di usareper reprimere lee gli scontri iniziatiche l’exera stato portato in carcere, dove dovrà scontare una pena di 15 mesi per oltraggio alla corte,

