Immobile risponde alle critiche: “Io continuo a vincere, voi attaccatevi al…..” (Di lunedì 12 luglio 2021) Ieri sera Ciro Immobile è diventato campione d’Europa insieme ai suoi compagni di Nazionale e nella mattina odierna l’attaccante napoletano ha voluto rispondere alle dure critiche che ha subito sui social, ma anche sui giornali, soprattutto nella seconda fase degli Europei, dove non è riuscito a segnare, dopo i primi due gol contro Turchia e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ciro Immobile goleador, periodo d’oro Immobile potrebbe lasciare la Lazio Le parole di Simone Inzaghi al termine di ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ieri sera Ciroè diventato campione d’Europa insieme ai suoi compagni di Nazionale e nella mattina odierna l’attaccante napoletano ha volutoredureche ha subito sui social, ma anche sui giornali, soprattutto nella seconda fase degli Europei, dove non è riuscito a segnare, dopo i primi due gol contro Turchia e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cirogoleador, periodo d’oropotrebbe lasciare la Lazio Le parole di Simone Inzaghi al termine di ...

