GF Vip | Samantha De Grenet vs Antonella Elia | “È il nulla”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Non si placano le punzecchiature traDe, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e, ex opinionista del reality show. A distanza di mesi dalla fine del programma, ecco che la Dereplica ad alcune dichiarazioni fatte dadurante una intervista. Ecco le parole delle due. Le vecchie ruggini traDenon se ne vanno ancora. La ex Articolo completo: dal blog SoloDonna

... il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani , De Grenet ha replicato all'ex opinionista del Grande Fratello Vip. De Grenet risponde ad Antonella Elia: "Per me è il nulla!" ... Pare non esserci tregua tra Antonella Elia e De Grenet e la forte lite scoppiata durante l'ultima edizione del "Grande Fratello" ha fatto immediatamente scalpore. La Elia infatti, in ... Non si placano le punzecchiature tra Samantha De Grenet, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Antonella Elia, ex opinionista del reality show. A distanza di mesi dalla fine del programma, ecco ...