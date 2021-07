FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X/S costerà €80 (Di lunedì 12 luglio 2021) EA ha presentato ufficialmente il suo FIFA 22 nella giornata di ieri e, ora, abbiamo appreso quanto costerà il titolo sportivo su PS5 e Xbox Series X/S. Ebbene, sembra proprio che il prezzo del prossimo FIFA sarà in linea con la next-gen, visto che vi costerà 80 Euro (79,99 Euro), ovvero 10 Euro in più rispetto al prezzo che si paga su last-gen. Il prezzo maggiorato riguarda solo le versioni PS5 e Xbox Series X/S e, al momento, non è stato menzionato il Dual Entitlement, ovvero il sistema che permette l'upgrade next-gen gratuito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) EA ha presentato ufficialmente il suo22 nella giornata di ieri e, ora, abbiamo appreso quantoil titolo sportivo su PS5 eX/S. Ebbene, sembra proprio che il prezzo del prossimosarà in linea con la next-gen, visto che vi80 Euro (79,99 Euro), ovvero 10 Euro in più rispetto al prezzo che si paga su last-gen. Il prezzo maggiorato riguarda solo le versioni PS5 eX/S e, al momento, non è stato menzionato il Dual Entitlement, ovvero il sistema che permette l'upgrade next-gen gratuito. Leggi altro...

