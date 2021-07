Europei, fuochi d'artificio e caroselli a Genova (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia e' campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. I festeggiamenti hanno invaso tutte le principali piazze del Paese, da Nord a Sud. Gioia anche a Genova: dopo il rigore di Saka ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia e' campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia. I festeggiamenti hanno invaso tutte le principali piazze del Paese, da Nord a Sud. Gioia anche a: dopo il rigore di Saka ...

VideoAndria : #andria: Andria: ieri sera fuochi e forti esplosioni durante i festeggiamenti - DanteFasci : RT @Ansa_Piemonte: Europei: Torino, folla in centro, fuochi d'artificio sul Po. Caroselli d'auto in tutta la città per festeggiare il titol… - KiaraBerto_ : Comunque io stavo dormendo, mi sono svegliata a mezzanotte con i fuochi e mio papà che diceva “ha vinto l’Italia. L… - corrmezzogiorno : #Palermo Palermo fa gran festa in strada per l’Italia VIDEO - pinopao : -

Ultime Notizie dalla rete : Europei fuochi Europei, fuochi d'artificio e caroselli a Genova Gioia anche a Genova: dopo il rigore di Saka parato da Donnarumma, i tifosi sono scesi in strada per celebrare il trionfo muniti di bandiere, fumogeni e anche fuochi d'artificio. A rovinare la festa, ...

Notte di festa a Palermo per la vittoria delI'Italia agli Europei A Napoli fuochi d'artificio, botti e caroselli d'auto come a Capodanno: le 'batterie' sono state fatte esplodere in diversi quartieri della città ed anche sul lungomare. A Palermo sono state vietati ...

Europei: fuochi artificio e festa, gioia in piazze italiane Agenzia ANSA Delirio nelle piazze d’Italia Ma il cielo è sempre più blu Festa grande da nord a sud del Paese per la vittoria europea e per una coppa che mancava dal 1968, quando l’Italia vinse contro la Jugoslavia. Migliaia di persone si sono ...

Europei, fuochi d'artificio e caroselli a Genova Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

