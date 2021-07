Euro 2020, Allegri fa visita agli azzurri in albergo a Roma (Di lunedì 12 luglio 2021) Massimiliano Allegri ha fatto visita alla Nazionale di Roberto Mancini. Il tecnico della Juventus ha raggiunto gli azzurri nell’albergo di Roma dove alloggiano, al rientro dall’Inghilterra. Allegri si è intrattenuti per circa 30 minuti i Campioni d’Europa, che oggi hanno in programma anche una cerimonia al Quirinale e l’incontro col Premier Draghi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Massimilianoha fattoalla Nazionale di Roberto Mancini. Il tecnico della Juventus ha raggiunto glinell’didove alloggiano, al rientro dall’Inghilterra.si è intrattenuti per circa 30 minuti i Campioni d’pa, che oggi hanno in programma anche una cerimonia al Quirinale e l’incontro col Premier Draghi. SportFace.

