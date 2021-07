Dai fossili ai modelli 3D dei dinosauri

(Di lunedì 12 luglio 2021) Com’era fatto l’eterodontosauro, il grosso dinosauro erbivoro antenato del triceratopo e dello stegosauro e da sempre un grosso enigma per gli scienziati? Un team di ricercatori dell’Università del Minnesota è riuscito a risalire alla sua struttura, a partire da un fossile ben conservato e utilizzando un sistema di analisi a raggi X di ultimissima generazione. Il modello virtuale in 3D ricostruito dai ricercatori ha messo in luce delle insolite costole a forma di paletta e piccole ossa simili a stuzzicadenti che testimonierebbero, per gli esperti di creature preistoriche, che questo dinosauro allargava sia il petto che il ventre per respirare, a differenza da quanto ipotizzato in ...

Una balena fossile di oltre dieci milioni di anni fa riemerge dai fitti boschi della campagna toscana ... "I cetoteridi sono elementi importanti delle associazioni fossili a vertebrati marini del ...