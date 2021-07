Controlli dei carabinieri forestali nell’Avellinese

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’azione deidel Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Idella Stazione Forestale di Monteforte Irpino, a seguito di attività di controllo al corpo idrico “Regi Lagni”, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino il gestore di un autolavaggio di Mugnano del Cardinale. L’accesso ispettivo ha permesso di accertare che l’attività operava in modo completamente abusivo e non era in possesso di alcuna documentazione attestante il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti ...

