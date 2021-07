Cannes 2021, Judith Chemla denuncia il regista Yohan Manca per averle tirato il cellulare in faccia (Di lunedì 12 luglio 2021) Judith Chemla, attrice di La Traviata, My Brothers And I, ha denunciato il regista del film, Yohan Manca, per averle tirato il cellulare in faccia. L'attrice Judith Chemla ha denunciato Yohan Manca, regista di La Traviata, My Brothers And I, tra i film del Festival di Cannes 2021, accusandolo di averle tirato il cellulare in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021), attrice di La Traviata, My Brothers And I, hato ildel film,, perilin. L'attricehatodi La Traviata, My Brothers And I, tra i film del Festival di, accusandolo diilin ...

