Berrettini: 'Djokovic è stato più bravo, ma un giorno vincerò io' (Di lunedì 12 luglio 2021) "Djokovic è stato più bravo, ma un giorno vincerò io". Le parole di Matteo Berrettini sono un concentrato di orgoglio e rabbia, passione e delusione. Il 25enne romano ha scritto una pagina della ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 luglio 2021) "più, ma unio". Le parole di Matteosono un concentrato di orgoglio e rabbia, passione e delusione. Il 25enne romano ha scritto una pagina della ...

Advertising

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - Valessiabi : RT @Fernando_Boccia: - Fprime86 : RT @SkySport: ?? 'TWEENER' SPETTACOLARE DI BERRETTINI ???? Standing ovation dal Centrale di Wimbledon ? ?? Gli highlights della finale contro D… -