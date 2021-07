Altri 100 migranti scalano le recinzioni e entrano nell'enclave spagnola di Melilla (Di lunedì 12 luglio 2021) Un nuovo tentativo: oltre cento migranti hanno scalato le recinzioni e oltrepassato il confine dal Marocco alla enclave spagnola di Melilla, nell'ennesimo episodio di quello che è ormai un esodo vero ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 luglio 2021) Un nuovo tentativo: oltre centohanno scalato lee oltrepassato il confine dal Marocco alladi'ennesimo episodio di quello che è ormai un esodo vero ...

Advertising

disinformatico : Gli antivaccinisti mi chiedono perché mi sta a cuore che si vaccinino anche gli altri. 'Paolo, tu sei vaccinato, ch… - paolovincenzi : @CionciAndrea @BonadonnaMarco Guardi, se non sbaglio, che in ginocchio c’erano i giocatori e, probabilmente, non i… - CardelliAc : RT @sumaistu47: L'INCOMPETENTE DA' SEMPRE LA COLPA AD ALTRI: 'Il presidente dell’Inps ha presentato alla Camera il Rapporto annuale : dopo… - luciapanizio : RT @sumaistu47: L'INCOMPETENTE DA' SEMPRE LA COLPA AD ALTRI: 'Il presidente dell’Inps ha presentato alla Camera il Rapporto annuale : dopo… - globalistIT : Una situazione problematica anche grazie al Marocco #migranti #spagna #marocco -