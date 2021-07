A Plague Tale: Innocence, la lista trofei completa! (Di lunedì 12 luglio 2021) In questa nostra breve guida, vogliamo esaminare con voi la lista trofei completa di A Plague Tale: Innocence, recentemente arrivato anche su PlayStation 5 Uscito ormai più di due anni fa, A Plague Tale: Innocence è un esperimento più che riuscito del piccolo team di Asobo Studio, che ha saputo portare alla luce una Francia medievale vessata da un lato dall’Inquisizione, dall’altro dalla guerra e dal centro dalla Rabbia. I due giovani fratelli, Amicia e Hugo, hanno saputo farci emozionare, nel loro tentativo di sopravvivere ad un mondo spietatamente ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 luglio 2021) In questa nostra breve guida, vogliamo esaminare con voi lacompleta di A, recentemente arrivato anche su PlayStation 5 Uscito ormai più di due anni fa, Aè un esperimento più che riuscito del piccolo team di Asobo Studio, che ha saputo portare alla luce una Francia medievale vessata da un lato dall’Inquisizione, dall’altro dalla guerra e dal centro dalla Rabbia. I due giovani fratelli, Amicia e Hugo, hanno saputo farci emozionare, nel loro tentativo di sopravvivere ad un mondo spietatamente ...

Advertising

uagna_geo : Comunque il 'gameplay' di A Plague Tale in certi momenti è terrificante, raramente ho visto sequenze così mal progettate - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: Uno struggente viaggio attraverso una delle ore più buie della storia ti attende in A Plague Tale: Innocence – Cloud Ed… - misteruplay2016 : PS5 vs Xbox Series X/S: A Plague Tale Innocence è praticamente identico nella nuova video analisi? - zazoomblog : A Plague Tale: Innocence per PS5 e Xbox Series X-S faccia a faccia in una nuova video analisi - #Plague #Tale:… - Eurogamer_it : #APlagueTaleInnocence: un video analizza il gioco su #PS5 e #XboxSeriesXS. -