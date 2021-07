Venezia, le ragioni della protesta contro il G20 dell’economia: “I fondi stanziati per la pandemia vanno usati con logiche diverse dal passato” (Di domenica 11 luglio 2021) “Gli stati non siano vassalli del mercato”. Lo dicono le centinaia di manifestanti che questo pomeriggio hanno marciato per le calli di Venezia per protestare contro il G20 dell’economia e delle finanze. Un corteo variegato organizzato dalla rete “We Are Tide” che ha visto la presenza dei sindacati di base, dei No Tav della Val di Susa, dei comitati “Stop al Biocidio” campani, del comitato No Grandi Navi di Venezia e di altre realtà italiane. “Questi vertici si basano ancora sul mito della crescita economica come crescita del Pil, ma a noi sta stretta, la crescita dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) “Gli stati non siano vassalli del mercato”. Lo dicono le centinaia di manifestanti che questo pomeriggio hanno marciato per le calli diperreil G20e delle finanze. Un corteo variegato organizzato dalla rete “We Are Tide” che ha visto la presenza dei sindacati di base, dei No TavVal di Susa, dei comitati “Stop al Biocidio” campani, del comitato No Grandi Navi die di altre realtà italiane. “Questi vertici si basano ancora sul mitocrescita economica come crescita del Pil, ma a noi sta stretta, la crescita dovrebbe ...

Advertising

ilfattovideo : Venezia, le ragioni della protesta contro il G20 dell’economia: “I fondi stanziati per la pandemia vanno usati con… - VIOLA_MARTELLA : RT @Ereda_V: Immagini vergognose da #Venezia , indegni di un paese civile. Non si protesta usando la violenza; vi dovete solo che vergognar… - Ereda_V : Immagini vergognose da #Venezia , indegni di un paese civile. Non si protesta usando la violenza; vi dovete solo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ragioni Clienti ubriachi fradici e con precedenti: chiusi tre locali a Udine UDINE - Tre locali, due bar e un locale di cibo etnico da asporto, sono stati chiusi oggi dalla polizia nella zona di Borgo stazione a Udine rispettivamente per 14 e 7 giorni per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nei locali, tra via Leopardi e via Roma, erano stati trovati ripetutamente clienti ubriachi dopo un'assunzione smodata di alcolici e con precedenti di polizia. ...

Le rilassate misure anti - Covid del Festival di Cannes stanno diventando un problema ... la zona del festival, viene isolata a sua volta) e un po' perché l'edizione 2020 di Venezia si era ... Il problema è che il malumore di chi frequenta il festival è forte per ragioni sia legate alla ...

Venezia, le ragioni della protesta contro il G20 dell’economia: “I fondi stanziati per la… Il Fatto Quotidiano Tolleranza zero a Jesolo, il sindaco tira dritto e raddoppia le pattuglie FRONTE MAREJESOLO Evitare vandalismi e tafferugli. Ma anche pericolosi assembramenti a fronte della variante Delta che sta iniziando a preoccupare tutta la Regione. Sono queste le ragioni che ...

Canale 7 TV | Coldiretti Bari: grande manifestazione problema cinghiali A Bari c’è stata la presenza di circa 1000 agricoltori e allevatori sul Lungomare Nazario Sauro, dinanzi al Palazzo della Regione Puglia A Bari presente il delegato di Monopoli all'agricoltura, Giovan ...

UDINE - Tre locali, due bar e un locale di cibo etnico da asporto, sono stati chiusi oggi dalla polizia nella zona di Borgo stazione a Udine rispettivamente per 14 e 7 giorni perdi ordine e sicurezza pubblica. Nei locali, tra via Leopardi e via Roma, erano stati trovati ripetutamente clienti ubriachi dopo un'assunzione smodata di alcolici e con precedenti di polizia. ...... la zona del festival, viene isolata a sua volta) e un po' perché l'edizione 2020 disi era ... Il problema è che il malumore di chi frequenta il festival è forte persia legate alla ...FRONTE MAREJESOLO Evitare vandalismi e tafferugli. Ma anche pericolosi assembramenti a fronte della variante Delta che sta iniziando a preoccupare tutta la Regione. Sono queste le ragioni che ...A Bari c’è stata la presenza di circa 1000 agricoltori e allevatori sul Lungomare Nazario Sauro, dinanzi al Palazzo della Regione Puglia A Bari presente il delegato di Monopoli all'agricoltura, Giovan ...