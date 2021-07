Traffico Roma del 11-07-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale più intenso nella zona del Litorale in particolare tra il Lido di Castel Fusano di Torvaianica con rallentamenti sulla litoranea dalla tarda mattinata di oggi via della Magliana è chiusa altra via Ernesto Nathan e via caprese e Chi ha diretto verso Piazza Antonio Meucci questo una copiosa perdita d’acqua inevitabili Dunque le ripercussioni aldi zona intanto la capitale si prepara alla finale del campionato europeo di calcio con un servizio straordinario per la metropolitana prolungando l’apertura fino alla 1:30 ...