Sudan | bomba in un centro sportivo | 4 morti

(Di domenica 11 luglio 2021) Almeno quattro persone sono state uccise questa notte da unaesplosa in un frequentatodi Porto, nell'est del Paese. Un ordigno "è esploso al club Al - Amir, uccidendo ...

ANSA Nuova Europa

Almeno quattro persone sono state uccise questa notte da una bomba esplosa in un frequentato centro sportivo di Porto Sudan, nell'est del Paese. Un ordigno "è esploso al club Al-Amir, uccidendo quattro persone" e altre tre persone sono state ferite. (ANSA)