Stampelle in aria e saltelli di gioia: la prima medaglia è per Spinazzola (Di domenica 11 luglio 2021) Il terzino azzurro ha vissuto la finale insieme ai compagni, che l'hanno coccolato a lungo. E ha messo a dura prova la gamba appena operata…

