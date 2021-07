Si accascia a terra dopo una brutta lite e muore a 37 anni, stroncato da un infarto (Di domenica 11 luglio 2021) Si sente male dopo una brutta litigata e muore. Debel Bonetto, conosciuto come Cristian, è morto mercoledì scorso a 37 anni a Vicenza per un arresto cardiocircolatorio dopo una lite molto accesa avuta ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Si sente maleunalitigata e. Debel Bonetto, conosciuto come Cristian, è morto mercoledì scorso a 37a Vicenza per un arresto cardiocircolatoriounamolto accesa avuta ...

Advertising

incognitarvo : ma il modo in cui Leo si accascia a terra? è stata una liberazione ?????? - infoitsport : Si accascia a terra poco dopo la partenza della Gran Trail di Courmayeur: 61 enne muore per un malore - PasqualeCacace5 : RT @zazoomblog: Campania panico al parco giochi: bimba di 3 anni accusa malore e si accascia a terra - #Campania #panico #parco #giochi:… - zazoomblog : Campania panico al parco giochi: bimba di 3 anni accusa malore e si accascia a terra - #Campania #panico #parco… - robertam67 : @Whiteartemiss @FVEARXLESS @RadioSavana Allora tu vedo una che si accascia a terra. Sei seduta e non hai nessuna re… -