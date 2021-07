Serra critica duramente Sterling | Lui è un fenomeno | ma dovrebbe evitare questi gesti antisportivi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 luglio 2021) Katia, opinionista per la RAI ed ex calciatrice, sta commentando la finale tra Inghilterra ed Italia. Al minuto 47' arriva una dura stoccata della commentatrice nei confronti di Raheemin area di rigore, dopo aver superato con una finta il diretto avversario, si lascia cadere cercando un calcio di rigore. L'arbitro gli fa segno di rialzarsi, ritenendo il contatto con Bonucci troppo leggero per portare al penalty. A questo puntol'ala sinistra inglese. "Stiamo apprezzando tutti: è un, ...