Pozzuoli | muore ucciso da un parente | è caccia al killer

(Di domenica 11 luglio 2021) Aaldi Alessandro Cristian Amato,dain seguito ad una coltellata: litigio per motivi di condominio. Terribile omicidio nel puteolano (via Getty Images)Tragico episodio adove ha perso la vita Alessandro Cristian Amato di 45 anni. L’uomo, incensurato, era cognato del boss del quartiere di Bagnoli Massimiliano Esposito detto ‘o scognato’. Stando alle prime testimonianze il movente dell’omicidio è una questione condominiale. Infatti ilavrebbe deciso di accoltellarlo per una diatriba sulla gestione delle quote ...

commenta Un uomo di 45 anni, incensurato, è morto a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta a(Napoli). I carabinieri sono intervenuti per una rissa: cinque le persone ricoverate all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta in ambulanza. Durante il tragitto verso il pronto soccorso uno di ...22.33 Napoli,accoltellato in una rissa Un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato ferito in una rissa a(Napoli). Quando i carabinieri sono giunti sul posto nessuna delle persone coinvolte era ...Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Restano da chiarire le motivazioni dell'aggressione Ma nessuno era più presente, quando i militari sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagin ...Alle ore 19 circa, i carabinieri della stazione di Pozzuoli sono intervenuti in via Pisciarelli per una violenta rissa segnalata al 112 da alcuni cittadini. Un morto e quattro persone ferite è il ...