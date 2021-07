Pisa: cane bagnino salva bimbo in difficoltà in mare (Di domenica 11 luglio 2021) Intorno alle 14.30, è spiegato in una nota della Sds, un bambino di 10 anni è stato soccorso in prossimità dell'Orange beach di Tirrenia e tratto in salvo da Olivia, un bovaro del bernese, insieme al suo conduttore Filippo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021) Intorno alle 14.30, è spiegato in una nota della Sds, un bambino di 10 anni è stato soccorso in prossimità dell'Orange beach di Tirrenia e tratto in salvo da Olivia, un bovaro del bernese, insieme al suo conduttore Filippo L'articolo proviene da Firenze Post.

