Montolivo: «Locatelli via dal Milan? Avrei fatto lo stesso» (Di domenica 11 luglio 2021) Riccardo Montolivo ha parlato della crescita di Manuel Locatelli durante la sua esperienza al Sassuolo. Le sue parole sul centrocampista Nel corso di un’intervista sulle pagine di Tuttosport, Riccardo Montolivo ha parlato dell’addio di Locatelli al Milan e del suo passaggio al Sassuolo. Ecco cosa ha detto sulla crescita del centrocampista. «Via dal Milan? Io Avrei fatto la stessa cosa. Lui al Milan non aveva la fiducia necessaria per emergere, era diventato sacrificabile e quindi l’hanno venduto. Un male necessario per la sua ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Riccardoha parlato della crescita di Manueldurante la sua esperienza al Sassuolo. Le sue parole sul centrocampista Nel corso di un’intervista sulle pagine di Tuttosport, Riccardoha parlato dell’addio diale del suo passaggio al Sassuolo. Ecco cosa ha detto sulla crescita del centrocampista. «Via dal? Iola stessa cosa. Lui alnon aveva la fiducia necessaria per emergere, era diventato sacrificabile e quindi l’hanno venduto. Un male necessario per la sua ...

