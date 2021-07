Milan, Ibrahimovic sorprende i rossoneri (Di domenica 11 luglio 2021) Ottime notizie per il Milan e Stefano Pioli, riguardanti Zlatan Ibrahimovic, come riportato dal Quotidiano Sportivo. Il fenomeno svedese, infatti, è già tornato in campo dopo il problema e l’operazione al ginocchio. Ibra potrebbe farcela per la prima di campionato, in programma il prossimo 22 agosto. Milan, Ibrahimovic sorprende ANCORA Lo scorso 16 giugno Ibrahimovic si operò al ginocchio in artroscopia dopo i problemi accusati nel finale di campionato. Lo svedese, infatti, per rimettere in sesto il ginocchio ha rinunciato agli europei con la sua Nazionale. Adesso l’obiettivo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) Ottime notizie per ile Stefano Pioli, riguardanti Zlatan, come riportato dal Quotidiano Sportivo. Il fenomeno svedese, infatti, è già tornato in campo dopo il problema e l’operazione al ginocchio. Ibra potrebbe farcela per la prima di campionato, in programma il prossimo 22 agosto.ANCORA Lo scorso 16 giugnosi operò al ginocchio in artroscopia dopo i problemi accusati nel finale di campionato. Lo svedese, infatti, per rimettere in sesto il ginocchio ha rinunciato agli europei con la sua Nazionale. Adesso l’obiettivo ...

