Malagò: “Nazionale avanti con un calcio sorprendente. Berrettini? Perso contro un mostro” (Di domenica 11 luglio 2021) “Il mio stato d’animo? Sono chiuso in una stanza dalle 14:30 di oggi. Non sono potuto andare a Wembley e non potrò neanche andare alle Olimpiadi a causa del Covid. Non c’è niente da fare: la Gran Bretagna non contempla possibilità a causa della variante”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, a pochi minuti del calcio d’inizio di Italia-Inghilterra. “La Nazionale non è andata avanti solo ottenendo il risultato, ma anche esibendo un calcio sorprendente. Bisogna dare merito a Roberto Mancini. Lui ha una motivazione che è l’elemento vincente di questa squadra: è una ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Il mio stato d’animo? Sono chiuso in una stanza dalle 14:30 di oggi. Non sono potuto andare a Wembley e non potrò neanche andare alle Olimpiadi a causa del Covid. Non c’è niente da fare: la Gran Bretagna non contempla possibilità a causa della variante”. Sono queste le parole di Giovanni, presidente del CONI, a pochi minuti deld’inizio di Italia-Inghilterra. “Lanon è andatasolo ottenendo il risultato, ma anche esibendo un. Bisogna dare merito a Roberto Mancini. Lui ha una motivazione che è l’elemento vincente di questa squadra: è una ...

sportface2016 : #EURO2020 Le dichiarazioni di Giovanni #Malagò a pochi minuti dal calcio di inizio di Italia-Inghilterra

