LIVE Berrettini-Djokovic 1-3 | Wimbledon in DIRETTA | serbo inarrivabile | Slam n 20 Il romano | “Ci saranno altre finali”

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per gli approfondimenti post-finale! Ma soprattutto, per tifare l’Italia di calcio nella finale di Euro 2020 di calcio maschile contro l’Inghilterra! 18.41 Diamo un’occhiata alle statistiche della Finale maschile: 5 ace per ile 4 doppi falli contro i 16 ace dell’azzurro e i 3 doppi falli. Percentuali altissime al servizio per il vincitore: 79% di punti ottenuti con la prima e 53% con la seconda contro il 76% della prima e il bassissimo 38% dell’italiano. Appena due break subiti dal balcanico con 5 palle break salvate contro le 9 palle ...

Advertising

TV8it : Siete pronti a tifare tutti insieme Matteo #Berrettini nell'attesissima finale #BerrettiniDjokovic di… - SkySport : ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Spo… - Eurosport_IT : PRIMO SET A BERRETTINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Segui il live: - live_palermo : Djokovic è più forte: trionfo a Wimbledon, Berrettini sconfitto - DesdeHistoria : RT @JUANdeITALIA: Gracias MATTEO, grazie carissimo bella partita andiamo avanti FORZA ITALIA ??????? #MatteoBerrettini -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Non gioca male, ma la sensazione è quella di un'inerzia che si è spostata a favore dell'avversario. Troppo poco il 32% dei punti vinti nei game di risposta per sperare in qualcosa di ...Secondo set Risultato- Djokovic 4 - 6 - Djokovic torna a servire per il secondo set. Questa volta però il numero uno del mondo è perfetto e, a zero, vince il game che gli consegna il ...Segui su Ubitennis LIVE la storica finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic Le quote della finalissima Dove vederla: in chiaro su TV8 I tabelloni con i risultati aggiornati in t ...Nole mette in fila quattro punti e si aggiudica un gran game con due punti in recupero eccezionali 2-3 - Comodo turno al servizio Berrettini, che tiene il serbo dietro 2-2 - Tiene il servizio a 15 ...