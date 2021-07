L' Italia è campione d' Europa Inghilterra sconfitta ai rigori

(Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - L'ha vinto aila finale di Euro 2020 a Wembley contro l'. Per gli azzurri sono andati a segno dal dischetto Domenico Berardi, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Jorginho mentre per l'Harry Kane e Harry Maguire. Decisivi gli errori di Andrea Belotti, Jorginho, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Buyako Saka. I tempi regolamentari e i due tempi supplementari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 per via dei gol di Shaw al secondo minuto e di Bonucci alla metà della ripresa. Il match È partita fortissimo l'nella finale di Euro 2020. Dopo appena due ...

rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - SkySport ? ITALIA-INGHILTERRA 4-3 Risultato dopo i rigori ? ? #Shaw (2') ? #Bonucci (67') ? ?? L'ITALIA È CAMPIONE D'EUROPA…

Gli Azzurri vincono il loro secondo Europeo dopo la vittoria nel 1968.