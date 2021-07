La lettera di Spinazzola ai compagni | «Rifarei quell’allungo altre cento volte L’infortunio mi ha tolto il campo ma non il gruppo»

(Di domenica 11 luglio 2021) Indi squadra hanno continuato a giocare anche per lui, festeggiando la gloriosa vittoria contro la Spagna e l’arrivo in finale con la sua maglia indosso. Come tutta la Nazionale italiana e i tifosi in trepida attesa della finale di stasera contro l’Inghilterra, Leonardonon riuscirà facilmente a dimenticare questi Europei di calcio 2020. Così come quel fatale allungo, che nel secondo tempo di Italia-Belgio, gli è costata l’uscita definitiva dalla competizione e la rottura del tendine d’Achille. Ma il difensorelo rifarebbe un’altra volta e nellascritta ...

GoalItalia : La lettera di Spinazzola prima di #FinalEuro2020 ?? - fanpage : “Non potevo abbandonare questo gruppo” La toccante lettera di Spinazzola #ItaliaInghilterra #Euro2020Final - gulfwindss : RT @GoalItalia: La lettera di Spinazzola prima di #FinalEuro2020 ?? - Mediagol : Italia-Inghilterra, la lettera Spinazzola: “Rifarei quell’allungo altre cento volte” - chazeIIe : RT @GoalItalia: La lettera di Spinazzola prima di #FinalEuro2020 ?? -

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Italia Inghilterra, la/ Gli eroi del Mundial 1982: "...la coppia centrale ed Emerson Palmieri terzino sinistro in assenza dello sfortunatissimo; ...... Leonardonon riuscirà facilmente a dimenticare questi Europei di calcio 2020. Così come ... Ma il difensore quell'allungo lo rifarebbe un'altra volta e nellascritta ai compagni a ...In campo anche i compagni hanno continuato a giocare per lui, festeggiando la sua gloriosa vittoria sulla Spagna e arrivando in finale con la sua maglia.Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.00 – La lettera di Ceferin – Il Presidente dell’UEFA Alex Cef ...