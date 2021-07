Kalmar-BK Hacken (lunedì 12 luglio, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 11 luglio 2021) Decimo turno di Allsvenskan, la prima divisione svedese, e in uno dei due positicipi del lunedì il Kalmar va a caccia di punti contro il pericolante Hacken. Per la squadra di Rydstrom un buon inizio di torneo, dopo la salvezza risicata strappata lo scorso anno al playout. Una sconfitta in 9 partite, contro la capolista Malmo, e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 11 luglio 2021) Decimo turno di Allsvenskan, la prima divisione svedese, e in uno dei due positicipi delilva a caccia di punti contro il pericolante. Per la squadra di Rydstrom un buon inizio di torneo, dopo la salvezza risicata strappata lo scorso anno al playout. Una sconfitta in 9 partite, contro la capolista Malmo, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Kalmar-BK Hacken (lunedì 12 luglio, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici - linformatore11 : ??Calcio Svezia 10 giornata di campionato Pronostico Halmstad vs. Djurgarden X2 + Over 1,5 Kalmar vs. Hacken 1X + O… - infobetting : Kalmar-BK Hacken (lunedì 12 luglio, ore 19): formazioni, quote, pronostici -