Italia, nella striscia record di Mancini solo 43 minuti in svantaggio prima di stasera (Di domenica 11 luglio 2021) Per la prima volta l’Italia deve inseguire in questi Europei, non si era mai trovata in svantaggio la Nazionale di Mancini e lo fa contro l’Inghilterra, miglior difesa del torneo con un solo gol concesso, tra l’altro, su punizione alla Danimarca in semifinale. L’imbattibilità della Nazionale guidata da Roberto Mancini, dopo il pareggio contro la Spagna, ha raggiunto quota 33 partite (nuovo record assoluto), precisamente da Italia-Ucraina 1-1 del 10 ottobre 2018, dopo la sconfitta subita il 10 settembre precedente contro il Portogallo in Nations League. In ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Per lavolta l’deve inseguire in questi Europei, non si era mai trovata inla Nazionale die lo fa contro l’Inghilterra, miglior difesa del torneo con ungol concesso, tra l’altro, su punizione alla Danimarca in semifinale. L’imbattibilità della Nazionale guidata da Roberto, dopo il pareggio contro la Spagna, ha raggiunto quota 33 partite (nuovoassoluto), precisamente da-Ucraina 1-1 del 10 ottobre 2018, dopo la sconfitta subita il 10 settembre precedente contro il Portogallo in Nations League. In ...

