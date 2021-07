Italia-Inghilterra: Mattarella arrivato in tribuna a Wembley. Per gli inglesi ci sarà il principe William (Di domenica 11 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato in tribuna a Wembley. Arrivo intorno alle 17 a Londra, il rientro a Roma è previsto dopo la gara. Con lui non c’è il Premier Mario Draghi, il Governo sarà rappresentato da Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport. Anche il tennista Matteo Berrettini, dopo la finale di Wimbledon persa contro Djokovic, è appena giunto a Wembley per tifare la Nazionale azzurra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport Foto: Twitter Quirinale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergioè appenain. Arrivo intorno alle 17 a Londra, il rientro a Roma è previsto dopo la gara. Con lui non c’è il Premier Mario Draghi, il Governorappresentato da Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport. Anche il tennista Matteo Berrettini, dopo la finale di Wimbledon persa contro Djokovic, è appena giunto aper tifare la Nazionale azzurra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport Foto: Twitter Quirinale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

