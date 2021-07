Italia Inghilterra, L’Equipe con Kane e Verratti in prima pagina: «Thè o caffè» – FOTO (Di domenica 11 luglio 2021) In vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in prima pagina L’Equipe ha scelto di mostrare Kane e Verratti La finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra capeggia sulle prime pagine non solo dei quotidiani dei rispettivi Paesi impegnati nel big match, ma anche su quelle delle altre nazioni. Tra queste c’è anche L’Equipe che ha scelto Harry Kane e Marco Verratti per la prima pagina di questa domenica con il titolo: «Thé o ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) In vista della finale di Euro 2020 tra, inha scelto di mostrareLa finale di Euro 2020 tracapeggia sulle prime pagine non solo dei quotidiani dei rispettivi Paesi impegnati nel big match, ma anche su quelle delle altre nazioni. Tra queste c’è ancheche ha scelto Harrye Marcoper ladi questa domenica con il titolo: «Thé o ...

