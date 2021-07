Italia – Inghilterra. Doveva succedere prima o poi (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi si gioca Inghilterra – Italia. Ghandi disse: prima ci ignorano, poi ci deridono, poi vinciamo. E voi inglesi lo state facendo con i vostri titoli sui giornali dove ci presentate sempre con la pizza in mano. A ben vedere il vostro roast beef è la nostra bistecca. Alla fiorentina. Noi sapevamo mangiare nell’Alto Medio Evo. Voi tutt’oggi non si sa. Siamo venuti in Britannia qualche secolo fa. Anzi, nel 53 d.c. Giulio Cesare dopo la conquista della Francia, la Gallia, decise con la sua Decima Legio di passare la Manica e vedere chi e cosa abitava quella isola. Che lui chiamò per l’impero, Britannia. Piena di Druidi, Pitti, e barbari ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi si gioca. Ghandi disse:ci ignorano, poi ci deridono, poi vinciamo. E voi inglesi lo state facendo con i vostri titoli sui giornali dove ci presentate sempre con la pizza in mano. A ben vedere il vostro roast beef è la nostra bistecca. Alla fiorentina. Noi sapevamo mangiare nell’Alto Medio Evo. Voi tutt’oggi non si sa. Siamo venuti in Britannia qualche secolo fa. Anzi, nel 53 d.c. Giulio Cesare dopo la conquista della Francia, la Gallia, decise con la sua Decima Legio di passare la Manica e vedere chi e cosa abitava quella isola. Che lui chiamò per l’impero, Britannia. Piena di Druidi, Pitti, e barbari ...

