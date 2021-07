Italia – Inghilterra: Diletta Leotta racconta un aneddoto su Mancini (Di domenica 11 luglio 2021) In un’intervista rilasciata a Sportweek, Diletta Leotta ha raccontato i suoi Euro 2020 tra aneddoti e preferenze Diletta Leotta ha rilasciato un’intervista a Sportweek nella quale ha raccontato i suoi personali Europei 2020. La conduttrice, confermata volto di punta della piattaforma di Dazn con le recenti presentazioni del palinsesto e dei nuovi protagonisti, ha confidato di avere un giocatore preferito della nazionale. “Ha un nome e un cognome: Leonardo Spinazzola. Vederlo uscire in lacrime è stato un colpo al cuore: è un esempio di coraggio e lotta, il simbolo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 luglio 2021) In un’intervista rilasciata a Sportweek,hato i suoi Euro 2020 tra aneddoti e preferenzeha rilasciato un’intervista a Sportweek nella quale hato i suoi personali Europei 2020. La conduttrice, confermata volto di punta della piattaforma di Dazn con le recenti presentazioni del palinsesto e dei nuovi protagonisti, ha confidato di avere un giocatore preferito della nazionale. “Ha un nome e un cognome: Leonardo Spinazzola. Vederlo uscire in lacrime è stato un colpo al cuore: è un esempio di coraggio e lotta, il simbolo ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - stanfanaccount1 : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win - nattydread777 : RT @infoitsport: Italia Inghilterra, Fiona May: «Non riesco a schierarmi, vinca lo spettacolo» -