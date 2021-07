Italia-Inghilterra, Caressa: “Un abbraccio a Rimedio e Di Gennaro che non sono qui con noi” (Di domenica 11 luglio 2021) I due telecronisti di Sky Fabio Caressa e Beppe Bergomi si sono resi protagonisti di un bel gesto pochi minuti prima dell’inizio di Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2020. “Un abbraccio a Rimedio e Di Gennaro che non possono essere qui con noi“. I due commentatori Rai sono infatti risultati positivi al Covid-19 e non hanno avuto la possibilità di essere a Wembley per la finale. Caressa e Bergomi, che invece ci sono, hanno voluto dedicare un pensiero ai loro colleghi. Immediati i complimenti e gli ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) I due telecronisti di Sky Fabioe Beppe Bergomi siresi protagonisti di un bel gesto pochi minuti prima dell’inizio di, finale degli Europei 2020. “Une Diche non posessere qui con noi“. I due commentatori Raiinfatti risultati positivi al Covid-19 e non hanno avuto la possibilità di essere a Wembley per la finale.e Bergomi, che invece ci, hanno voluto dedicare un pensiero ai loro colleghi. Immediati i complimenti e gli ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : #ItaliaInghilterra, #Bonucci nuovo recordman di presenze azzurro agli Europei. CLASSIFICA #SkySport #SkyEuro2020… - thatisadejavu : facciamo che non appena segna l'italia e ti strappa un sorriso distratto vieni qui di corsa a strapparmi un bacio c… -