Italia e Berrettini: è lo Special Sunday azzurro. Può diventare una data “immortale” (Di domenica 11 luglio 2021) Gli inglesi lo sussurrano: “A chance for immortality” . L’occasione per diventare immortali. Lo sanno meglio di tutti. Vincere per entrare nella leggenda, per restare impressi negli occhi, nel cuore... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 luglio 2021) Gli inglesi lo sussurrano: “A chance for immortality” . L’occasione perimmortali. Lo sanno meglio di tutti. Vincere per entrare nella leggenda, per restare impressi negli occhi, nel cuore...

