Inaugurata a Bologna la statua per Lucio Dalla

Advertising

Teleromagna : BOLOGNA: Inaugurata la Casa della Salute al quartiere Porto-Saragozza | VIDEO - briglia173 : RT @Teleromagna: BOLOGNA: Inaugurata in piazza Cavour la statua di Lucio Dalla ideata da Palladino - Teleromagna : BOLOGNA: Inaugurata in piazza Cavour la statua di Lucio Dalla ideata da Palladino - infoitcultura : Inaugurata a Bologna la statua di Lucio Dalla realizzata da Antonello Paladino, artista di Sala Consilina - RoccoColombo2 : Inaugurata a Bologna l’opera che ritrae Lucio Dalla realizzata da Antonello Paladino, artista di Sala Consilina -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurata Bologna

Il primo marzo del prossimo anno verràuna mostra adella durata di tre mesi e che successivamente si trasferirà a Roma, Milano e Napoli con l'obiettivo di arrivare anche in ...Proprio il 1° marzo del prossimo anno verràuna mostra a, della durata di tre mesi, che poi si sposterà a Roma, Milano e Napoli con l'obiettivo di trasferirsi in Germania, in ...Una calda mattina estiva Lucio Dalla “ritorna” a Bologna, e la città è pronta ad accoglierlo. Il sindaco Merola ha inaugurato la statua dedicata al cantautore bolognese in piazza Cavour, che secondo ...La scultura è opera dell’artista Antonello Paladino ed è stata donata al Comune di Bologna da Lino Zaccanti, cugino ed erede di Lucio Dalla che, legato all’artista da un particolare rapporto di affett ...