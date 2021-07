Highlights Conor McGregor vs Dustin Poirier | il primo round VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Conor

Sportface.it

VIDEO MARVIN VETTORI VS ADESANYA/: The Italian Dream sconfitto ai punti DIRETTA POIRIER ... IL CONTESTO Come abbiamo ben detto prima, la diretta tra Dustin Poirier eMcGregor si ...Termina nel peggior modo possibile l'atto terzo della lunga sfida traMcGregor e Dustin Poirier , con un grave infortunio capitato a ' The Notorious ' nel corso del ... GliDove vedere Poirier vs McGregor in diretta tv e streaming. UFC 264, che vedrà contrapposti Dustin Poirier e Conor McGregor, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, a partire dalle ore 4:00 di ...