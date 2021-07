Europei: Speranza, ‘gioia immensa’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Gioia immensa! #ITSCOMINGTOROME”, scrive su Twitter il ministro della Sapute Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Gioia immensa! #ITSCOMINGTOROME”, scrive su Twitter il ministro della Sapute Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

sonozeneserena : Ciao Fede Chiesa, ti voglio ringraziare per avermi sempre dato una luce di speranza in questi Europei. Ti voglio be… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: S.O.S. (SAVE OUR ...SCOTLAND) ('Che finale di partita'!). Euro 2020, Roberto Mancini eroe dell'irredentismo scozzese' Salvaci… - Kick57624616 : RT @francobaietti: @mariaro67393274 @leonemaschio Tranquilli. Finiti gli Europei useranno la variante Delta come scusa. Speranza ha detto c… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra, i genitori di Mancini: 'Roby è tranquillo, ha ridato fiducia al Paese': Mamma Marianna e papà A… - leonemaschio : RT @francobaietti: @mariaro67393274 @leonemaschio Tranquilli. Finiti gli Europei useranno la variante Delta come scusa. Speranza ha detto c… -