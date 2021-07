(Di domenica 11 luglio 2021) Nel corso di una sua intervista,ha raccontato delaccadutogli sul set: ha, episodio choc.sul set per, incredibile. Fonte Foto: InstagramUn vero e proprio, quello che il famosissimo attore ha raccontato in una sua intervista. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’interprete era sul set del film, che si è rivelato in un vero e proprio batter baleno un successo davvero clamoroso, quando, a causa di un piccolo inconveniente, è stato vittima di ...

Advertising

LatinaBiz : Mezzi Un altro drammatico incidente sul lavoro è accaduto nella mattinata del 9 luglio a Cisterna dove un operaio… - infoitinterno : Imprenditore 39enne muore in un drammatico incidente - zazoomblog : Drammatico incidente sul set: l’attore ha rischiato grosso brutto spavento - #Drammatico #incidente #l’attore - PaolaCalabretto : FOTO – Monopoli, drammatico incidente stradale nell’agro - MonopoliTimes : FOTO – Monopoli, drammatico incidente stradale nell’agro -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente

Gazzetta di Parma

Un vero e proprio, quello che il famosissimo attore ha raccontato in una sua intervista. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l'interprete era sul set del film, che si è rivelato in un vero ...Non senza un colpo di scena a dir poco: sul luogo dell', a vvenuto nella frazione Collevecchio di Montorio al Vomano, è intatti arrivato rapidamente, allertato dalla moglie del ...Tragedia sull’Appia, dove in un incidente stradale avvenuto all’altezza dello svincolo per Francolise, ha perso la vita un centauro. Saranno le indagini in corso a stabilire le cause dell’incidente. S ...Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo. Nella mattinata di oggi, un automobilista è morto in un incidente stradale avvenuto alle porte di Demonte, in provincia di Cuneo. Il sinis ...