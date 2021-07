Covid | torna a crescere il tasso di positività | è allo 0 | 97% I DATI

(Di domenica 11 luglio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute dell’11 luglio, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati ricomincia a salire (ieri era0,7%). I nuovi casi registrati in 24 ore sono 1.391, rilevati su 143.331 test. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo quelli nei reparti ordinari

Dopo la lieve risalita di sabato, dunque,a scendere il numero dei positivi alnelle ultime 24 ore in Umbria. Secondo i dati della Regione, sono sei i nuovi contagi accertati nell'ultimo ...