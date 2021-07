Coronavirus | 7 decessi in un giorno ieri 12 In aumento il tasso di positività | ora è all’1%

Advertising

sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 1.391 nuovi casi e 7 decessi - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il #bollettino dell'11 luglio: 1.391 contagiati, 1.318 guariti e 7 morti. La #varianteDelta fa paura in vista di agost… - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi domenica 11 luglio 2021: 1.391 contagi e solo 7 decessi. I casi Covid regione per… - ummiririnenti : Dal mondo COVIDDDDI-19 è tutto a voi twitterine e twitterini i dati dell'11 luglio Meno 9 contagi Meno 5 dece… - ValeriaTomei75 : RT @Miti_Vigliero: Oggi in Uk 31.772 nuovi contagiati, 26 decessi, 563 ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decessi

I guariti sono dieci e anche oggi non si registrano nuovi. Gli attualmente positivi sono 629 (ieri 633). Prosegue anche il calo dei ricoverati: sono otto, due in meno di ieri, dei quali uno (...... su 4.011 tamponi per l'infezione da, sono stati rilevati 34 casi positivi: 7 in ... su un totale di 499 tamponi molecolari, e non si registranoper Covid - 19. Lo rende noto la task ...In Campania si registrano 169 nuovi positivi su 6.089 tamponi molecolari. Il tasso di contagio è sostanzialmente stabile: 2,77% rispetto al 2,82 di ieri. Non si registra nessun decesso. Stabile l'occu ...StampaSono 1.391 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, stando ai dati emersi dal bollettino del ministero della Salute di domenica 11 luglio. I tamponi effettuati, tra ...