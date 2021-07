«C’è l’accordo tra Grillo e Conte». L’annuncio di Crimi ai parlamentari (Di domenica 11 luglio 2021) Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l’accordo sulla nuova struttura del Movimento, si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. Vito Crimi, reggente 5 Stelle, comunica la grande novità all’assemblea congiunta di deputati e senatori grillini convocata dopo le tensioni sulla prescrizione. I due leader hanno «definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Beppee Giuseppehanno trovatosulla nuova struttura del Movimento, si voterà a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. Vito, reggente 5 Stelle, comunica la grande novità all’assemblea congiunta di deputati e senatori grillini convocata dopo le tensioni sulla prescrizione. I due leader hanno «definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal ...

