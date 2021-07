Campioni! Campioni! Campioni! Il cielo è azzurro sopra Wembley

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 11 luglio 2021) Che emozioni: 120 minuti di passione nella finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, si sono affrontate le squadre migliori della competizione. Southgate cambia modulo e schiera la difesa a 3: partenza sprint degli inglesi che passano in vantaggio con un gol di Shaw. La squadra di Mancini sembra in difficoltà, ma l’Inghilterra commette l’errore di difendersi troppo. L’Italia tiene il pallino del gioco, la compagine di Southgare prova a ripartire. Gli azzurri ci provano nella ripresa ed il meritato pareggio arriva al 67? con un gol in mischia di Bonucci. L’Italia gioca meglio trascinata dal solito Chiesa, il calciatore della Juventus costretto al cambio per infortunio. Si va ai ...