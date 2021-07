Calciomercato Inter, Dumfries in pole per la fascia destra: le ultime (Di domenica 11 luglio 2021) Calciomercato Inter: per sostituire Achraf Hakimi, i nerazzurri starebbero puntando su Dumfries del PSV L’Inter è alla ricerca di un esterno destro che possa raccogliere la breve ma pesante eredità di Hakimi: due i nomi più caldi al momento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Come riporta il Corriere dello Sport in vantaggio per la corsia di destra pare essere Denzel Dumfries che ha incantato all’Europeo con l’Olanda, seguito da un altro orange Hans Hateboer. Più staccati al momento appaiono Bellerin e Zappacosta. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021): per sostituire Achraf Hakimi, i nerazzurri starebbero puntando sudel PSV L’è alla ricerca di un esterno destro che possa raccogliere la breve ma pesante eredità di Hakimi: due i nomi più caldi al momento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Come riporta il Corriere dello Sport in vantaggio per la corsia dipare essere Denzelche ha incantato all’Europeo con l’Olanda, seguito da un altro orange Hans Hateboer. Più staccati al momento appaiono Bellerin e Zappacosta. L'articolo proviene da ...

