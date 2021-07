Calciomercato Cagliari, fatta per Abdu Conté: i dettagli (Di domenica 11 luglio 2021) Abdu Conté al Cagliari, in Portogallo sono sicuri: è fatta! I dettagli dell’operazione che dovrebbe portare il laterale in Sardegna Come riportato dal portale portoghese SIC Noticias sarebbe ormai fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Abdu Conté (ragazzo della Guinea-Bissau naturalizzato portoghese) al Cagliari. Il terzino sinistro 23enne della Moreirense sarà acquistato per una cifra compresa tra i 2,5 e i 3 milioni di euro: metà dei quali saranno incassati dallo Sporting, club dove il giocatore ha compiuto tutta la trafila ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021)al, in Portogallo sono sicuri: è! Idell’operazione che dovrebbe portare il laterale in Sardegna Come riportato dal portale portoghese SIC Noticias sarebbe ormaiper il trasferimento a titolo definitivo di(ragazzo della Guinea-Bissau naturalizzato portoghese) al. Il terzino sinistro 23enne della Moreirense sarà acquistato per una cifra compresa tra i 2,5 e i 3 milioni di euro: metà dei quali saranno incassati dallo Sporting, club dove il giocatore ha compiuto tutta la trafila ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Bologna, deciso il futuro di un difensore Commenta per primo Rientrato dal prestito al Cagliari , Arturo Calabresi è destinato a lasciare il Bologna . Il club felsineo cerca una cessione a titolo definitivo.

Rugani alla Lazio?/ Calciomercato news, la Juventus potrebbe cedere il difensore Calciomercato Lazio/ Futuro incerto per Luis Alberto, ecco le pretendenti CALCIOMERCATO NEWS, ...Daniele Rugani ha vestito per mezza stagione la maglia del Rennes ed ha poi giocato con il Cagliari fino ...

Calciomercato Juventus, il club attende l’offerta giusta per farlo partire La formazione bianconera potrebbe anche non ricorrere al calciomercato per sostituirlo, visto che potrebbe anche decidere di tenere Rugani – appena rientrato dal prestito al Cagliari – come ...

