Annega a sette anni nella piscina gonfiabile

Castiglione del Lago, 11 Luglio 2021 - Tragedia ieri pomeriggio a Panicarola di Castiglione del Lago , in Umbria, dove una bambina di appenaanni è morta annegata nella piscinetta gonfiabile di casa in appena 25 centimetri di acqua. A dare l'allarme sono stati i genitori. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte ...' Lo ha tenuto sulla schiena nello stagno come se fosse un bambino, ed ha continuato a buttare la sua testa sottacqua per circa/ otto volte. Quando il padre iniziava a tossire e soffocare, ...Tragedia in provincia di Perugia. Una bambina di sette anni è morta nel pomeriggio mentre faceva il bagno in una piscina gonfiabile nella sua abitazione, nei pressi di Castiglione del Lago, nella fraz ...Tragedia questo pomeriggio a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia: una bambina di sette anni è morta mentre si trovava in una piscina gonfiabile nella sua abitazione: è possibile che abbia av ...