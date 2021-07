Alessia Marcuzzi in Rai con Fiorello e Gerry Scotti? Dopo l' addio a Mediaset | la bomba televisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) È sicuramente la notiziadelle ultime settimane. Si parla del traumaticodi. Traumatico un po' per tutti: per il Biscione in primis, che perde un asso. Per la stessa conduttrice, che ha ammesso di essere scossa da simile rivoluzione. E poi per il pubblico, affezionato e abituato a vederla in determinati contesti e trasmissioni. Già, gli addii sono sempre tristi. Per la, insomma, niente più Le Iene né Temptation Island. E ora, che farà? Le ipotesi si rincorrono, tra quelle che la danno per accasata in altre emittenti e quelle ...